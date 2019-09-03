Вашингтон, 4 сентября, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Мэр Лондона Садик Хан не должен вмешиваться в дела американского руководства, написал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в Twitter.

iphonedigita Дональд Трамп

«Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан озаботился тем, что я сыграл очень короткий раунд в гольф вчера», — говорится в сообщении Трампа.

По словам Трампа, критика Хана в его адрес неуместна сама по себе. К тому же на игру в гольф не было потрачено бюджетных средств и времени.

Что касается самого Хана, город, за который он отвечает, неблагополучен, и люди из-за разгула террористов «боятся ходить по улицам». Трамп назвал лондонского мэра «ужасным».

Напомним, Хан заочно раскритиковал Трампа за его отсутствие на церемонии в честь 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве.