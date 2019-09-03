Душанбе, 4 сентября, 2019, 00:38 — ИА Регнум. Доля продаваемых Таджикистаном за рубеж минеральных продуктов по итогам января-июля 2019 года составила 40% от общего объёма экспорта страны по основным экспортным товарным группам. Однако сумма экспорта этого типа продуктов за указанный период составила лишь 256,6 млн долларов, что на 20,4% меньше, чем было продано за аналогичный отрезок времени в 2018 году.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таджикистана

Отметим, что в список минеральных продуктов, вывозимых за границу за вышеуказанный период, включены также электроэнергия на сумму 58 млн долларов и цемент — 41,3 млн долларов.

При этом, по информации министерства экономического развития Таджикистана, текстильные материалы и изделия, изготовленные из них, также преобладают в экспорте товаров — 14,9% от общего объёма экспорта товаров.

Однако по итогам января-июля 2019 года общая сумма экспорта данного типа товаров составила более 95,6 млн долларов, что на 29,8% меньше, чем за первое полугодие 2018 года.

Отметим также, что большая часть из указанной министерством суммы от экспорта текстильных материалов и изделий из них приходится на продажу хлопковолокна, которая в свою очередь в сравнении с аналогичным периодом 2018 года снизилась на 39,3%.