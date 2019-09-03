Кострома, 4 сентября, 2019, 00:35 — ИА Регнум. Костромские полицейские пресекли деятельность организатора игорного заведения, — сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области. Это уже второй случай. Несколько лет назад костромич попадался правоохранителям по этой же статье, однако решил повторить игорный опыт. Казино открыл прямо в центре города. Для этого снял помещение, завёз столы, фишки и карты, взял на работу крупье.

44.мвд.рф В подпольном казино

Попасть в клуб было непросто. Вход разрешен был только знакомым и проверенным людям. Собирались любители азартных игр каждую неделю. ОМОНовцы накрыли клуб во время очередной игры. Там находились владелец заведения, крупье и несколько игроков. Оборудование изъято.