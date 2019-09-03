Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Управляющая компания стадиона «Ростов-Арена» вычеркнула футбольный клуб «Ростов» из списка должников. Долг перед ФГУП «Спорт-Инжиниринг» образовался за проведение домашних матчей в прошлом сезоне. Теперь желто-синие могут проводить игры на поле.

JukoFF Стадион «Ростов-Арена»

«Наше предложение о расторжении договора было сделано по ряду причин, в первую очередь по финансовым соображениям. ФК «Ростов» к середине августа не расплатился за проведение матчей сезона 2018−2019 годов, в нарушение договорных обязательств не подписывал акты (ни с замечаниями, ни без них) и не оплачивал проведение матчей сезона 2019−2020 годов. Когда сумма долга стала критической, а требования ФК «Ростов» по улучшению стадиона необоснованными, мы предложили ему расторгнуть договор и уйти со стадиона», — цитирует ТАСС представителя компании «Спорт-Инжиниринг»

Сумма погашённой задолженности составляет 18 млн рублей. Об оставшейся части задолженности речь пойдёт на ближайшей встречи сторон.

Ранее ФК «Ростов» заявил, что компания «Спорт-Инжиниринг» намерена выселить команду с «Ростов-Арены». По мнению администрации желто-синих, расторгнуть договор аренды управляющая компания решилась в связи с нареканиями в работе домашней площадки и последующими штрафами. Не исключалось, что домашние игры команда перенесёт в Краснодар или Волгоград.