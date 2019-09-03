Москва, 3 сентября, 2019, 23:40 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней гражданки России в Турции. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба СК России.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Напомним, что российская семья из Ленинградской области отдыхала в турецком городе Бордум. 18 августа девочка купалась в бассейне отеля. При нырянии её руку засосало в трубу системы фильтрации. Ребенок длительное время находился под водой, захлебнулся и впал в кому. Девочку доставили в турецкий госпиталь, но там она скончалась.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Турции погибла ещё одна девочка из России. Она тоже купалась в бассейне и утонула.