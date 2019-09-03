Лобня, Московская область, 3 сентября, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Электропоезд насмерть сбил несовершеннолетнюю велосипедистку вечером 3 сентября вблизи подмосковной Лобни. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Электричка

По информации ведомства, трагический инцидент произошёл перегоне между станциями «Лобня» и «Катуар» Савеловского направления Московской железной дороге.

«Электропоездом сообщением Одинцово — Лобня была смертельно травмирована несовершеннолетняя 2004 года рождения», — сообщили в МВД.

В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, девушка переезжала железнодорожные пути на велосипеде перед приближающимся поездом. В настоящее время транспортная полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.