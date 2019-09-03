Должности главкома ВСУ и начальника штаба ВСУ будут разделены
Киев, 3 сентября, 2019, 23:27 — ИА Регнум. На Украине власти планируют разделить должности начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины и главнокомандующего ВСУ. Об этом заявил первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игоь Колесник.
Он заявил, что уже до конца 2019 года ВСУ проведут работу по разграничению должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, а также реформирования командований видов войск.
После реформирования, главнокомандующий будет руководить ВСУ и подчиняться министру обороны. Генеральный штаб ВСУ будет органом, обеспечивающим работу ВСУ и оказывающим всестороннюю поддержку в реализации решений главнокомандующего.
Напомним, что сейчас главнокомандующим — начальником Генштаба ВСУ является Руслан Хомчак, который был назначен в мае 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским.