Хмеймим, Сирия, 3 сентября, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Дежурными средствами ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожены два ударных беспилотника боевиков, пытавшихся атаковать базу с северо-запада, сообщает 3 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

ПВО. Сирия

На российской авиабазе пострадавших и материального ущерба не зафиксировано. Авиабаза Хмеймим действует в штатном режиме.

«Третьего сентября около 21.20 мск российскими средствами контроля воздушного пространства на удалении от российской авиабазы «Хмеймим» были обнаружены два маневрирующих беспилотных летательных аппарата. БПЛА приближались к российской авиабазе с северо-западного направления», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Ранее Гостелерадио Сирийской Арабской Республики также сообщило о попытке незаконных вооружённых формирований атаковать при помощи беспилотников российскую авиабазу. Сирийские подразделения ПВО приняли участие в отражении этой атаки.