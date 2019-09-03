Лос-Анджелес, США, 3 сентября, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Поисково-спасательная операция в районе ЧП с судном у побережья американского штата Калифорния завершены, далее будут продолжаться только поиски тел погибших, передаёт 3 сентября телеканал Fox News.

«Основываясь на имеющейся у нас информации, мы сделали вывод, что усилия по поиску и спасению людей завершены», — сказала представитель береговой охраны Моника Рочестер.

Напомним, накануне туристическое судно Conception загорелось и затонуло у берегов острова Санта-Крус. На его борту находились 39 человек.

Согласно последним данным, нескольким членам экипажа удалось спастись. Из воды были извлечены тела 20 погибших, останки еще нескольких человек обнаружены среди обломков судна.