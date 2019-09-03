Цхинвал, 3 сентября, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым почтила память жертв теракта в городе Беслане. В состав югоосетинской делегации вошли представители правительства, парламента. Об этом 3 сентября сообщает информагентство Рес.

Cominf.org Делегация Южной Осетии в Беслане

На развалинах бесланской школы №1 архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид провел богослужение. На богослужении присутствовали полпред СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, делегации из регионов, премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев, спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев. В школу пришли бывшие заложники, их родственники и все, кому дорога память трагедии, неравнодушные.

Затем траурные мероприятия прошли на мемориальном кладбище Беслана «Город ангелов», где захоронены жертвы теракта. У Древа Скорби зачитали имена погибших, в небо запустили 334 белых шара, которые символизируют души погибших, к памятнику и могилам погибших возложили цветы.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказалось более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из которых 186 — дети. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.