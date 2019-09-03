Амстердам, 3 сентября, 2019, 22:04 — ИА Регнум. В Нидерландах растёт возмущение марокканскими и турецкими свадебными кортежами. Участники таких кортежей разъезжают по городу в дорогих автомобилях. При этом они громко сигналят, размахивают марокканскими или турецкими флагами и нарушают правила дорожного движения.

Эжен Делакруа. Марокканец, седлающий коня. 1855

По мнению наблюдателей, такое поведение пришло из отсталых сельских районов Марокко и Турции. Там принято с большим шумом отмечать свадьбы. В Голландии такое поведение быстро распространяется уже в самые последние годы. При этом наблюдатели обращают внимание на то, что участники кортежей демонстрируют своё пренебрежение законом. Публицистка турецкого происхождения Айлин Билич (Aylin Bilic) полагает, что, разъезжая на дорогих автомобилях и подчёркнуто нарушая ПДД, марокканская и турецкая молодёжь хочет показать окружающим, в том числе и полиции, что законы ей не писаны и что она является хозяином улицы. При этом полиция, как правило, воздерживается от решительных действий. Официально такое бездействие объясняется желанием избежать эскалации.

На прошлой неделе в г. Роттердам был избит до потери чувств полицейский, пытавшийся остановить свадебный кортеж.