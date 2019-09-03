Амстердам, 3 сентября, 2019, 21:58 — ИА Регнум. В Нидерландах снова возросло количество занятых в сфере здравоохранения, пользующихся больничными. В 2018 их число возросло до 5,8%, что составляет новый рекорд. Причина, по мнению местных экспертов, кроется в растущей нагрузке на медицинский персонал и в увеличении числа разнообразных правил, регулирующих работу в сфере здравоохранения. Данные обстоятельства приводят к усилению стресса и в результате к росту числа сотрудников, выходящих на больничный. Кроме того, выросло количество сотрудников, которые вообще уходят из сферы здравоохранения. В 2018 их число выросло до 15,7%. Понятно, что уход сотрудников увеличивает нагрузку на их оставшихся коллег, со всеми соответствующими последствиями.

George Hodan Врач

Эксперты называют такие цифры пугающими и говорят, что сама сфера здравоохранения больна. Особенно большие потери замечаются среди медицинских работников, занятых в уходе за престарелыми и за инвалидами, а также в сфере психиатрического здравоохранения. Выделенные до сих пор дополнительные средства для решения проблемы текучести кадров на самом деле проблему не решают. Медицинские учреждения всё чаще прибегают к найму фрилансеров, что обходится им дороже, чем наём постоянных сотрудников. Затраты на фрилансеров давят на прибыли медицинских учреждений. Это, в свою очередь, ограничивает их возможности вкладывать средства в повышение качества здравоохранения.