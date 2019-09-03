Санкт-Петербург, 3 сентября, 2019, 21:45 — ИА Регнум. «Я рад приветствовать первокурсников на площади, на которой стояли тысячи ваших предшественников из разных эпох, —сказал генеральный директор ФосАгро. — Это место уникально: вуз, в который вы пришли учиться, — старейший технический университет России и при этом самый современный и инновационный. Поступление в Горный, один из лучших университетов мира, — это правильный шаг. Говорю это как человек, который тоже учился в этом вузе — защитил здесь степень кандидата экономических наук. Во время учебы ФосАгро с удовольствием предоставит вам возможность пройти практику на одном из самых высокотехнологичных в мире горно-обогатительных комбинатов — «Апатит», которому в этом году исполнилось 90 лет, и других предприятиях компании».

Forpost-sz.ru В День знаний генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев провел встречу со студентами Горного университета

Андрей Гурьев

Ежегодно внушительная делегация компании приезжает на 1 сентября именно в Санкт-Петербургский Горный университет. Это базовый вуз для любого горно-добывающего и обогатительного производства. В состав ФосАгро входит расположенный в Мурманской области горно-обогатительный комбинат «Апатит», отметивший в этом году свое 90-летие. Значительная часть инженерного и руководящего состава этого предприятия — выпускники «Горного». ФосАгро поддерживает прочные связи с вузом в сфере подготовки кадров и взаимодействует при разработке стратегических программ развития.

По уже сложившейся традиции представители ФосАгро встретились со студентами, обучающимися в вузе по целевым направлениям компании.

«Технологический процесс на современных предприятиях сегодня во многом роботизирован, цифровизирован, и формирование стратегического кадрового резерва из высококвалифицированных инженерных кадров — для нас приоритетная задача», — отметил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев, подчеркнув, что «Горный» является базовым университетом для компании.

Проекты по развитию персонала ФосАгро, в частности, возможности, которые предоставляются молодым сотрудникам в рамках программы «Молодые талантливые специалисты», вызвали у студентов живой интерес. Руководители ФосАгро также ответили на их вопросы, касающиеся долгосрочных перспектив развития компании, применяемых передовых технологиях, международном сотрудничестве, социальном пакете и гарантиях.

Михаил Рыбников, первый заместитель генерального директорарассказал о перспективах развития компании. По его словам, «за последние 5 лет в развитие компании с применением наилучших доступных технологий было инвестировано свыше 180 млрд рублей. Сегодня ФосАгро выпускает 39 марок удобрений, но согласно Стратегии развития компании до 2025 года их количество должно увеличиться до 50 марок. Благодаря тому, что ФосАгро производит самый чистый апатитовый концентрат и на его основе безопасные для здоровья людей и окружающей среды удобрения, ужесточение требований к экологической чистоте удобрений в Европе и во всем мире усиливает конкурентные преимущества компании. Мы гордимся не только объемами производства, качеством и эффективностью выпускаемой продукции, но и передовыми технологиями, применяемыми на производстве», — заявил он.

О социально значимых проектах компании рассказал заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. Он отметил, что ФосАгро не только возрождает духовные традиции на своих предприятиях, но также поддерживает детско-юношеский спорт и спорт высоких достижений, образование, здравоохранение и культуру, заботится о здоровье специалистов и качестве их досуга, реализует корпоративную жилищную программу. «Ежегодно мы инвестируем в социальные проекты, в том числе социальные гарантии трудовым коллективам, более 2,5 млрд рублей», — подчеркнул Сиродж Лоиков.

Участниками встречи стали и окончившие в этом году вузы молодые сотрудники компании. Один из них, Сергей Евстратенко, выпускник «Горного» (по целевому направлению от ФосАгро), рассказал студентам, что после обучения в Санкт-Петербурге смог повысить свою квалификацию в Германии в рамках международной программы обмена студентами.