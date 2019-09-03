Киев, 3 сентября, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн.

В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд. В 2015 году программа была заменена, и Киев получил от МВФ ещё $8,7 млрд.

В 2018 году Украине была одобрена новая кредитная линия от МВФ в размере $3,9 млрд. Из них Украина сразу получила 1,4 млрд, а остальные средства должны были поступать траншами.

Сейчас на Украине сформировано новое правительство. Ожидается, что в скором времени состоятся переговоры о новом транше. При этом в министерстве финансов Украины заявили, что, по всей видимости, это будет последняя программа кредитования от МВФ, а далее Киев справится как-нибудь сам.