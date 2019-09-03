Вашингтон, 3 сентября, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении космических ведомств Ирана. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В американский чёрный список включены Исследовательский институт аэронавтики, Центр космических исследований и Космическое агентство Ирана.

Как уточняется, ограничительные меры включают заморозку активов фигурантов списка на территории США и запрет на ведение бизнеса с ними для американских граждан или компаний.

Напомним, на минувшей неделе США также ввели санкции в отношении десяти физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Ирана.