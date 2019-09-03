Вашингтон, 3 сентября, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Бывший руководитель военного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что Пакистан является самой опасной страной в мире. Об этом он заявил 3 сентября в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Joshua Kruger Пакистан

Мэттис утверждает, что его мнение основывается на стремительной радикализации общества в Пакистане, происходящей на фоне наращивания ядерного потенциала страны.

При этом Мэттис заявил, что его точку зрения разделяют «пакистанские военные».

«Когда к радикализованному обществу добавляется быстро растущий ядерный арсенал, любой поймёт, что нам необходимо сконцентрировать внимание на контроле вооружений и нераспространении. Это самая большая проблема на сегодняшний день», — сказал Мэттис.

Как сообщало ИА REGNUM, Джеймс Мэттис занимал пост главы Пентагона с января 2017 года до 31 декабря 2018 года.