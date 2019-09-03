Москва, 4 сентября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Это будет уже второе заседание комиссии, оно, возможно, пройдет в закрытом режиме. Решение создать комиссию принял Совет Думы 19 августа в связи с идеей оппозиционных фракций расследовать вмешательство иностранных государств во внутренние дела РФ через интернет, СМИ и иностранные диппредставительства. По данным депутатов, в момент частых несанкционированных массовых акций летом в Москве на сайтах зарубежных СМИ и некоторых посольств были опубликованы призывы к гражданам РФ участвовать в митингах.

Глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») сообщил, что по итогам первого заседания комиссия направила запросы об имеющейся информации в правоохранительные органы. Кроме того, депутаты также планировали приглашать представителей экспертного сообщества и представителей СМИ на заседание комиссии, однако на сегодня информации о таких приглашённых нет.

Читайте также:Зюганов рассказал о миллиардах для организаторов протестов в Москве

По итогам расследования фактов вмешательства, которое проведет комиссия, депутаты смогут обратиться в правоохранительные органы, чтобы получить правовую оценку событий. Помимо этого, депутаты Госдумы планируют подготовить доклад с результатами расследования, чтобы представить его парламентам стран, которые вмешиваются во внутренние дела РФ.