Кушва, Свердловская область, 3 сентября, 2019, 20:41 — ИА Регнум. В свердловском городе Кушве предотвратили теракт. Двое подростков собирались напасть на школьников и учащихся техникума, пишут местные СМИ.

Константин Каритан ИА Красная Весна Антитеррористическая операция

Издание «Комсомольская правда — Екатеринбург» ссылается на источники в правоохранительных органах. Якобы 16-летние подростки собирались устроить теракт в годовщину трагедии в Беслане. Они уже арестованы.

Официально представители силовых структур пока не комментируют ситуацию.

Отметим, 3 сентября отмечается в России как День солидарности в борьбе с терроризмом. Ровно 15 лет назад, в 2004 году, наступила развязка в захвате террористами школы в Беслане. Погибли 314 заложников, в том числе 186 детей.