Москва, 3 сентября, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Межгосударственного банка в иностранной и национальной валютах с уровня «BB» до «BB+» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в распространённом 3 сентября пресс-релизе агентства.

Gov.cap.ru Fitch Ratings

Как сообщается, решение об этом принято вслед за повышением суверенного рейтинга Российской Федерации в начале августа.

Отмечается, что рейтинг банка также повышен с учётом его «уникальной бизнес-модели как многостороннего расчётного учреждения, действующего на пространстве СНГ и Евразии».

Межгосударственный банк, учрежденный в 1993 году Россией и ещё девятью странами СНГ, является международным расчётным и кредитным институтом со 100-процентным участием государственных капиталов стран содружества. Основное направление работы банка — решение вопросов, возникающих при сотрудничестве государств СНГ в области финансов.

Напомним, 9 августа агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «BBB-» до «BBB» со «стабильным» прогнозом. Вслед за этим были повышены кредитные рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга и ещё четырёх субъектов Российской Федерации, а также рейтинги 21 российской финансовой организации.