Кемерово, 2 сентября, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Воспитанники центра детского научного и инженерно-технического творчества (ЦДНиИТТ) при КузГТУ «УникУм», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК), стали победителями конкурса инженерных решений на IX всероссийском летнем образовательном форуме «Энергия молодости». Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, форум «Энергия молодости» прошел с 23 по 28 августа в Кисловодске. На его площадке состоялся финал конкурса инженерных решений, участие в котором приняла команда центра «УникУм» из Кузбасса.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК Воспитанники центра «УникУм» победили на Конкурсе инженерных решений

В этом году мероприятие объединило 98 будущих и молодых энергетиков из 17 регионов России, среди них Астраханская область, Волгоградская область, Ивановская область, Иркутская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Республика Дагестан, Самарская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ставропольский край, Томская область, Челябинская область.

Конкурс инженерных решений — общероссийский проект, направленный на выявление наиболее перспективных разработок в сфере энергетики среди подростков. Его целью является популяризация знаний об энергетике среди школьников, формирование у них позитивного и ответственного отношения к этой области знаний, выявление талантливых ребят, заинтересованных связать свою судьбу с энергетикой.

Конкурс проводится в два этапа. В 2019 году на заочном этапе проекту «Умного дома», который разработала команда ЦДНиИТТ при КузГТУ «УникУм» в составе Анны Ковиной, Варвары Прохоренко и Екатерины Фоминой, эксперты присудили 1-е место. Наградой за победу и стала поездка на Всероссийский летний образовательный форум «Энергия молодости» для участия в очном этапе конкурса.

В финале были представлены созданные старшеклассниками действующие устройства по теме «Системы автоматизированного управления «умный дом» и активные энергетические комплексы». Эксперты и участники форума «Энергия молодости» увидели, как работают изобретенные старшеклассниками система умного освещения для школ, устройство для автономного освещения рекламных поверхностей, ветрогенератор для городской и загородной среды, а также устройство, помогающее повысить температуру и увлажнить воздух в помещении в отопительный сезон и другие работы.

Подтвердив статус лидеров заочного этапа, команда воспитанников центра Фонда Андрея Мельниченко, созданного при КузГТУ, была признана абсолютным победителем Конкурса инженерных решений — 2019.

Ребята под руководством своего наставника — руководителя направления «Интеллектуальная электромеханика» Ивана Паскаря достойно выступили перед жюри, в которое входили 12 специалистов предприятий из сферы энергетики, блестяще продемонстрировали свое устройство и ответили на все вопросы.

«Мы разработали систему умного освещения для образовательных учреждений, и сейчас наш прототип находится в стадии тестирования и наладки. На защите проектов мы были первыми, очень волновались, но были настроены на успех», — комментируют результаты воспитанники Фонда Андрея Мельниченко — лауреаты конкурса инженерных решений 2019 года.