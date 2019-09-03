Сыктывкар, 3 сентября, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Сельхозпредприятия пяти районов Коми могут остаться без кормов. Для решения проблемы министр сельского хозяйства республики Анатолий Князев предложил ввести режим ЧС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Рыбин. На молочной ферме. 1959

По данным министерства, из-за продолжительных дождей сельхозпредприятия не смогли полностью обеспечить себя кормом. К примеру, силоса заготовлено только 50% от плана.

Отметим, что пороговый минимум корма для скота Коми — 13 центнеров на условную голову. Если показатель будет меньше, то животные будут голодать. Ниже установленного минимума оказались: Инта, Усинск, Усть-Цилемский, Удорский и Княжпогостский районы.

Власти республики рассчитывают на помощь других регионов — письма о намерении закупить корм отправлены в Татарию, Чувашию и другие регионы. Однако пока совершить спасительную закупку не удалось.

Анатолий Князев предложил районам, где есть недостаток кормов, объявить режим ЧС. Тогда, по его мнению, вопрос о закупке трав и сена выйдет на уровень республики, что позволит решить его быстрее.

Глава Коми Сергей Гапликов поручил оценить масштабы бедствия и направить соответствующие данные в федеральный Минсельхоз.