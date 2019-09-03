Москва, 3 сентября, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Министерство финансов России в среду, 4 сентября, проведёт аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство финансов Российской Федерации

Как уточняется, Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 230 с датой погашения 16 марта 2039 года в объёме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

Отметим, что за весь III квартал 2019 года ведомство планирует предложить на аукционах облигаций федерального займа на общую сумму 300 млрд рублей.

Последний на сегодняшний день аукцион Минфин провёл 28 августа, разместив два выпуска ОФЗ с погашением в 2022 и 2024 годах на 10 млрд рублей каждый.