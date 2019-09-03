Кейптаун, 3 сентября, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.

Носорог

Запись конфликта крупных диких животных заповедник 2 сентября опубликовал на своём YouTube-канале.

Самка носорога атаковала приближавшегося к её детёнышу слона, при этом маленький носорог оказался между дерущимися и еле успел выбраться.

В результате «поле битвы» осталось за слоном, который пытался преследовать отступающую противницу.