Деревня Мясной Бор, Новгородская область, 3 сентября, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Мемориал героям Великой Отечественной войны планируют открыть на новой трассе М-11 в Чудовском районе Новгородской области к 75-летию Победы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, 6-метровая фигура солдата на постаменте высотой около трёх метров будет установлена на 561 км автомагистрали.

Пресс-центр Правительства Новгородской области Мемориал героям Великой Отечественной войны на трассе М-11 создадут к 75-летию Победы

«Здесь в 1942 году шли ожесточенные бои, в которых погибли солдаты 2-й ударной Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА)», — пояснили в правительстве региона. На фасаде выступающего горельефа памятника планируется изобразить фрагмент сражения.

Эскиз мемориала был отобран по конкурсу — всего поступило семь заявок, победила работа Максима Малашенко из Студии военных художников М. Е. Грекова.

«Есть Родина-мать, а это ее сын — солдат, который встал на защиту. Наш солдат не агрессивный, он не идет вперёд и не атакует, он просто вышел и встал на пути захватчиков. Его винтовка не направлена вперёд, она останавливает врага. А плащ-палатка развевается на ветру, который является символом вражеского нашествия», — объяснил автор эскиза памятника.

Церемония закладки памятника состоялась сегодня, 3 сентября, в день открытия нового участка скоростной автомагистрали.

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Торжественное открытие памятника планируется к 9 мая 2020 года.