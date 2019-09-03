Казань, 3 сентября, 2019, 19:47 — ИА Регнум. В Татарии возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением в полиэтиленовом пакете новорожденного ребёнка. Под подозрение попала мать младенца, сообщает следственное управление СКР по республике.

Цитата из х∕ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Подкидыш

Ребёнка нашли сегодня, 3 сентября, возле одного из магазинов на улице Титова села Черемшан. По данным ведомства, новорожденный мальчик находился в полиэтиленовом пакете, его обнаружил директор магазина. Ребёнка госпитализировали в перинатальный центра Альметьевска.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного»). Обстоятельства происшествия выясняются.

Отметим, что ранее в Татарии труп ребёнка был обнаружен вечером 28 августа 2019 года в сливной яме на территории одного из домохозяйств в Буинском районе. Погибла пятилетняя девочка. По предварительным данным, девочка во время игры наступила на лист ДСП, прикрывавший люк двухметровой ямы глубиной: лист не выдержал тяжести, и ребёнок провалился в яму. Девочку обнаружил отец. Реанимационные мероприятия не помогли.