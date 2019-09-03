Москва, 3 сентября, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Ходатайства об условно-досрочном освобождении осуждённых за драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева будут рассмотрены судом в отсутствие потерпевшей стороны. Об этом 3 сентября сообщила адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы чиновника Минпромторга России Дениса Пака.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кокорин

«В адрес Алексеевского районного суда Белгородской области, а также районной прокуратуры было направлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие потерпевшего или его представителя», — приводит её слова РИА Новости

Адвокат добавила, что вопрос об условно-досрочном освобождении футболистов «целиком оставлен на усмотрение суда», так как главный результат в этом деле — это ответственность виновных, а не строгость наказания.

Как передавало ИА REGNUM, Алексеевский районный суд должен рассмотреть ходатайство Кокорина и Мамаева об УДО на заседании в пятницу, 6 сентября.

Напомним, в мае Пресненский суд Москвы приговорил нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина к одному году и шести месяцам тюрьмы, а полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам тюрьмы по делу о драках в Москве с их участием. В июне Мосгорсуд, рассмотрев жалобу адвокатов, подтвердил сроки заключения осуждённым.