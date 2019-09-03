Ашхабад, 3 сентября, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Туркменистанцы считают дискриминацией то, что в последние несколько лет школьные наборы в подарок от государства получают только те первоклассники, чьи родители являются работниками бюджетных организаций или сотрудниками госучреждений, пишет «Хроника Туркменистана».

Peretz Partensky Туркмения

Между тем, отмечает издание, без такого подарка, который включает в себя школьный портфель стоимостью 80 манатов (1520 рублей) и канцелярские товары на сумму 40 манатов (760 рублей), остаются впервые идущие в школу дети безработных граждан и торговцев.

Люди сетуют на то, что дети бюджетников, имеющих стабильную работу и зарплату, получают такой подарок от имени президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, а тем, у кого порой не хватает денег даже на еду, приходится собирать ребенка в школу за свой счет.