Оренбург, 3 сентября, 2019, 19:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области озимыми зерновыми культурами будет засеяно 811,6 тыс. га. Задачу нарастить площадь перед министерством сельского хозяйства поставил врио губернатора Денис Паслер, сообщает пресс-служба облправительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM

На сегодняшний день засеяно уже более 516,6 тыс. га. Лидером является Тоцкий район, там уже выполнено 95% плана.

Как отмечают в правительстве, озимые являются для Оренбуржья страховой культурой. Урожайность ежегодно превосходит урожайность яровых культур.