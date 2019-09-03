У Зеленского напомнили, что Рада дала президенту право назначать главу НАБУ
Киев, 3 сентября, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Бывший состав Верховной рады наделил президента Украины полномочиями назначать глав Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом 3 сентября заявил с парламентской трибуны депутат от фракции «Слуга народа», представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.
Он напомнил, что порядок создания президентом независимых регуляторных органов на основе открытого конкурса «закреплен законами».
Он также уличил отдельных депутатов Рады в манипуляциях.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября парламент Украины рассматривает проект закона №1014 «О закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований». Данные полномочия закреплены за президентом в профильных законах про определенные органы.
При этом в Конституции Украины нет упоминаний о НАБУ и ГБР. Этим пользуются отдельные политики, в частности, депутаты от фракции «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко»), утверждая, что теперь президент не имеет права назначать руководителей НАБУ и ГБР. Хотя ранее депутаты от БПП не критиковали пятого президента Порошенко, когда он назначал руководство НАБУ и ГБР.
Напомним, 3 сентября депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке создать авторитарный режим и призвал Раду не голосовать за проект закона, который закрепляет за президентом полномочия создавать регуляторные органы.