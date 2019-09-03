Киев, 3 сентября, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Бывший состав Верховной рады наделил президента Украины полномочиями назначать глав Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом 3 сентября заявил с парламентской трибуны депутат от фракции «Слуга народа», представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Нет никаких оснований говорить о каком-то перераспределении полномочий президента в пользу главы государства в ущерб полномочиям парламента. Напоминаю, на сегодня все эти полномочия президент и так имеет де-факто. Именно Верховная рада и оппоненты, которые выступают против этих полномочий, наделили его теми полномочиями путем принятия законов», — сказал Вениславский.

Он напомнил, что порядок создания президентом независимых регуляторных органов на основе открытого конкурса «закреплен законами».

«Поэтому никакой узурпации власти со сторон президента в данном случае нет и быть не может. При назначении руководителей президент будет руководствоваться именно теми положениями закона, которые предусматривают открытые конкурсные процедуры, которые уже закреплены», — добавил Вениславский.

Он также уличил отдельных депутатов Рады в манипуляциях.

«Манипуляция связана с тем, что народные депутаты или не понимают, или осознанно вводят в заблуждение избирателей и телезрителей… Статью 106, которая предусматривает право президента создавать независимые регуляторные органы, назначать на должности их руководителей, назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, нужно рассматривать в системной связи как минимум со статьей 119 Конституции Украины», — подытожил Вениславский.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября парламент Украины рассматривает проект закона №1014 «О закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований». Данные полномочия закреплены за президентом в профильных законах про определенные органы.

При этом в Конституции Украины нет упоминаний о НАБУ и ГБР. Этим пользуются отдельные политики, в частности, депутаты от фракции «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко»), утверждая, что теперь президент не имеет права назначать руководителей НАБУ и ГБР. Хотя ранее депутаты от БПП не критиковали пятого президента Порошенко, когда он назначал руководство НАБУ и ГБР.

Напомним, 3 сентября депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке создать авторитарный режим и призвал Раду не голосовать за проект закона, который закрепляет за президентом полномочия создавать регуляторные органы.