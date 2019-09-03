Бишкек, 3 сентября, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Киргизии опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что суд наложил арест на мечеть «Героев 7-го апреля», построенную на деньги экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

В надзорном ведомстве отмечают, что несмотря на то, что расположенная в 7-м микрорайоне киргизской столицы мечеть была построена Атамбаевым и земельный участок, на котором она стоит, оформлен на научно-производственную фирму «Форум», также фактически принадлежащую бывшему главе государства, арест на мечеть не накладывался.

«Ее деятельность каким-либо образом не ограничивалась. Следствием лишь пытается установить, на какие денежные средства Алмазбеком Атамбаевым было проведено строительство мечети», — подчеркивают в генпрокуратуре.

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