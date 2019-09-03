Курск, 3 сентября, 2019, 19:04 — ИА Регнум. В Курской области в 2019/2020 учебном году появится Центр одаренных детей и центр цифрового образования «IT-куб». Об этом на пресс-конференции 3 сентября рассказала председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

В рамках нацпроекта «Образование» школы ждёт обновление материально-технической базы. В области появятся шесть мобильных лабораторий для детей из отдаленных сёл. В этих лабораториях «на колесах» школьники смогут заниматься промышленным дизайном, робототехникой, конструированием.

В образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья в Курске, Дмитриевском и Октябрьском районах появятся современное швейное и столярное оборудование и теплицы. Также во всех школах региона до 2024 года чиновники пообещали провести высокоскоростной интернет.