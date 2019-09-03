Курск, 3 сентября, 2019, 18:57 — ИА Регнум. В Курской области на обеспечение безопасности образовательных учреждений выделили более 30 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

ИА REGNUM

Председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко провела пресс-конференцию, на которой рассказала о том, какие меры безопасности должны быть обеспечены во всех школах региона.

«В этом году за парты сели 117 тысяч юных курян, из них 13 тысяч — первоклассники. Я считаю, что для нас важно и нужно в первую очередь предпринимать все меры по обеспечению безопасности в наших образовательных учреждениях. Тревожная кнопка, система видеонаблюдения и профессиональная охрана — такие меры безопасности должны быть в каждой школе», — заявила Наталья Пархоменко.