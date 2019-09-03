Санкт-Петербург, 3 сентября, 2019, 18:41 — ИА Регнум. С 23 августа по 2 сентября 2019 года в Австрии проходил чемпионат мира по парагребле. В составе сборной России приняли участие петербургские гребцы Евгений Борисов и Валентина Жагот, многократные победители всероссийских и международных турниров. Спортсмены взяли золото в двойке, а Евгений в составе четверки выиграл лицензию на участие сборной России в Паралимпийских играх в Токио.

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» Сборная России по парагребле

По результатам финальной гонки в классе четверка микс с рулевым PR3 Mix4+, российские спортсмены: Евгений Борисов, Никита Крек, Виктория Лаврентьева, Анна Пискунова и Евгения Терехова заняли 5 место, в 4 секундах от бронзы, и завоевали квоту для России на участие в XVI Паралимпийских летних играх в Токио.

«Это, несомненно, является огромным успехом и разрывом шаблонов для России, так как с 2012 года в этом классе лодок Россия не выходила в главный финал и не могла представлять нашу страну на Паралимпийских играх!» — поделился Евгений Борисов.

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» Евгений Борисов и Валентина Жагот

В одиночном классе PR1M1x спортсмен из Подмосковья Алексей Чувашев завоевал серебро и лицензию для страны.

В классе двойка микс PR3 Mix2x петербургские гребцы Евгений Борисов и Валентина Жагот (незрячая спортсменка), в главном финале соревнований заняли 1 место и стали победителями чемпионата мира — 2019, показав итоговый результат 7 мин. 48,320 секунд.

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» Сборная России по парагребле

Академическая гребля спорта лиц с ПОДА впервые была включена в программу XIII летних Паралимпийских игр в Пекине в 2008 году. В соревнованиях участвуют мужчины и женщины, а гонки проводятся в 4 классах лодок на дистанции 2000 метров. В Токио будет разыграно 4 комплекта медалей в академической гребле спорта лиц с ПОДА.