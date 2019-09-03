Санкт-Петербург, 3 сентября, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Головной корабль противоминной обороны «Александр Обухов» (проект 12 700 «Александрит») прошел сервисное обслуживание на заводе-изготовителе и готовится уйти к месту постоянного базирования на Балтийском флоте. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в пресс-службе ВМФ России.

Пресс-служба ВМФ России Корабль ПМО «Александр Обухов»

Работы по сервисному обслуживанию выполнил Средне-Невский судостроительный завод в Петербурге по контракту с Министерством обороны РФ.

Корабль прибыл на предприятие 8 августа. Его подняли из воды, произвели годовые технические осмотры и обслуживание главных двигателей, дизель-генераторов, винто-рулевого комплекса, кран-манипулятора и специального оборудования корабля. 3 сентября корабль вновь спустили на воду, а экипаж приступил к подготовке к переходу в пункт постоянного базирования.

«Положительный опыт обеспечения полного жизненного цикла кораблей предприятиями, которые их строят, должен анализироваться и применяться на практике, как дающий высокий уровень эффективности», — заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе.

Корабль противоминной обороны «Александр Обухов» — головной корабль проекта 12 700, построенный Средне-Невским судостроительным заводом по заказу ВМФ России. Корабли этого типа предназначены для борьбы с морскими минами, обнаруживать которые и уничтожать они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, при этом не входя в зону поражения мины. В состав корабля входит безэкипажный противоминный катер, а также телеуправляемые и необитаемые автономные роботизированные подводные аппараты.

Проект 12 700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Головной корабль проекта 12 700 — «Александр Обухов» — был передан ВМФ России в 2016 году. В конце 2018 года передан военному флоту России второй (первый серийный) корабль проекта 12 700 — «Иван Антонов». В мае 2019 года спущен на воду корабль «Владимир Емельянов». На заводе в Петербурге строятся еще четыре таких корабля — «Георгий Курбатов», «Яков Баляев», «Пётр Ильичёв» и «Анатолий Шлемов».