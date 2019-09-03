Тверь, 3 сентября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве по реализации инвестпроекта, предусматривающего строительство в Тверской области современных высокотехнологичных молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающего завода, подписали 3 сентября губернатор Игорь Руденя, председатель Совета директоров ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимир Лисин, генеральный директор ООО «Румелко-Агро» Валерий Нехаев, глава Кашинского городского округа Герман Баландин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Планируемый объём вложений в проект в 2020—2022 годах составит до 18 млрд рублей.

Пресс-служба правительства Тверской области Подписание соглашения о реализации инвестпроекта

«Это самый крупный в Тверской области инвестиционный проект в сфере АПК за последние годы. Наш регион будет участвовать и активно содействовать в реализации планов по развитию молочного животноводства. Предусмотрено производство молока, а также его переработка, создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом говорил президент Российской Федерации Владимир Путин. Комплексный проект подразумевает создание в Тверской области порядка 700 рабочих мест, а также развитие инфраструктуры», — сообщил Игорь Руденя журналистам после церемонии подписания соглашения.

Как пояснил Владимир Лисин, на первом этапе реализации проекта в регионе планируется строительство трех комплексов на 3,5 тысячи голов молочного стада каждый, а также завода по переработке молока, в частности выпуску сыра. Первую ферму планируется построить уже в 2010 году, весной туда завезут первое стадо. На втором этапе планируется введение в строй ферм в районе деревень Бурмакино и Рождествено. На третьем этапе будет построен молокоперерабатывающий завод, его планируется сдать в 2022 году. Также в планах — развитие жилищного строительства и социальной инфраструктуры Кашинского городского округа.

Глава региона добавил, что со своей стороны Тверская область готова оказывать содействие в ремонте дорог, мостов и газификации. Стоимость поддержки в создании инфраструктуры оценивается в 1 млрд 965 млн рублей, в том числе 610 млн рублей — средства областного бюджета. Планируется обеспечить подвод порядка 40 км газопровода, более 10 км дорог и ремонт моста через реку Кашинка.

Кадры для новых производств планируется подготовить местные — в рамках образовательного кластера в аграрных колледжах региона и сельскохозяйственной академии.

Как ожидается, реализация проекта компании «Румелко-Агро» на 40% повысит объёмы производства молока в регионе и внесёт вклад в выполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по созданию бренда отечественной чистой, «зелёной» продукции.

В июне 2019 года в Тверской области утверждена Концепция инвестиционной стратегии. Документом предусмотрена работа с инвесторами по принципу «одного окна», предполагающая комплексное сопровождение инвестпроектов. Среди ключевых мер — совершенствование законодательства, регулирующего условия ведения инвестиционной деятельности, создание системы эффективных налоговых преференций, развитие инфраструктуры, помощь при подключении к энергосетям, имущественная поддержка резидентов через предоставление участков на льготных основаниях, вовлечение в оборот неиспользуемого имущества и другие.