Калуга, 3 сентября, 2019, 18:10 — ИА Регнум. В 2019 году на калужских автодорогах получили травмы более 100 детей, четверо погибли. Каждый третий пострадавший ребёнок — пешеход. Об этом шла речь в Калуге на координационном совещании руководителей органов государственной власти и территориальных структур федеральных органов исполнительной власти 3 сентября, посвящённом профилактике дорожно-транспортных происшествий и снижению детского травматизма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В докладе министр образования и науки области Александр Аникеев отметил, что в регионе создано 29 муниципальных опорных площадок по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В школах действуют 168 отрядов юных инспекторов движения, оказывающих содействие изучению и пропаганде правил дорожного движения. С 2017 года в области успешно действует учебно-методический центр «Лаборатория безопасности». Его специалисты обучают педагогов, проводят выездные обучающие и профилактические мероприятия в муниципалитетах. В новом учебном году на её базе откроется школа для родителей, где их обучат стилю вождения автомобиля с ребёнком в салоне и правилам оказания первой доврачебной помощи.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, вечером 2 сентября в городе Белоусово на Калужской улице 39-летний водитель Renault сбил шестилетнего мальчика. Ребенок вышел на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, и водитель не успел затормозить. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение.