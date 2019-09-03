Донецк, 3 сентября, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Украинские боевики сегодня, 3 сентября, четыре раза нарушили режим перемирия в Донбассе. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

U.S. Army Europe ВСУ

По его словам, украинские боевики за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по территории республики. Под огонь попали населенные пункты Коминтерново, Зайцево и поселок шахты «Трудовская» в Петровском районе города Донецка.

Украинские боевики использовали гранатометы различного типа, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В поселке Зайцево в результате обстрела сгорел дом.

О жертвах или пострадавших информация не поступала.