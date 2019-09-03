Москва, 3 сентября, 2019, 17:42 — ИА Регнум. В Казахстан прибыла поисково-спасательная группа российского Центрального военного округа для обеспечения посадки космического корабля «Союз МС-14» с роботом «Фёдором» на борту, сообщает 3 сентября пресс-служба ЦВО.

Roscosmos.ru Робот «Федор»

Российские военные перебазировались на аэродромы в Казахстане и готовятся к выходу на траекторию приземления космического корабля. Группа состоит из 130 военнослужащих, укомплектована восемью транспортными вертолётами Ми-8, самолётами Ан-12 и Ан-26 и 20 автомобилями, пять из которых — специальные поисково-эвакуационные машины.

Приземление спускаемого аппарата «Союза МС-14» запланировано на 7 сентября и должно произойти в 0:35 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, робот «Фёдор», с 29 августа проходивший испытания на МКС, уже перемещён в космический корабль «Союз МС-14».