Симферополь, 3 сентября, 2019, 17:23 — ИА Регнум. В Симферополе устанавливают три новых поста мониторинга состояния атмосферного воздуха. Об этом в эфире крымской радиостанции 3 сентября сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

Константин Коровин. На балконе. Вечер в Симферополе. 1915

«Сейчас специалисты монтируют и настраивают новое оборудование, подаренное властями Санкт-Петербурга. Оборудование приводят в нормативное состояние, которое соответствует всем требованиям. 5 сентября оно будет запущено», — отметил министр.

По его словам, новая система позволит получать расширенные данные о состоянии воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Армянске зарегистрировали превышение содержания хлористого водорода из-за выбросов на заводе «Крымский титан». Один из его рабочих цехов впоследствии был закрыт на непродолжительное время.

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