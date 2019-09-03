Нарьян-Мар, 3 сентября, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Крупнейший производитель мясных продуктов в НАО, в том числе, популярной у туристов колбасы из оленины, АО «Мясопродукты» использует в основном сырье, привезенное из других регионов. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава округа Александр Цыбульский.

Olenina-nao.ru Продукция АО «Мясопродукты»

«На днях посмотрел основные производственные показатели АО «Мясопродукты», с удивлением узнал, что всего 15% сырья (говядины) поступает на комбинат от животноводческих хозяйств нашего региона. Остальное завозится из-за пределов НАО. Не отношу себя к специалистам, детально разбирающимся в животноводстве, поэтому обратился к профессионалам, в том числе Анатолию Петровичу Чудочину, возглавляющему Ненецкую агропромышленную компанию. После того, как рассмотрят технологические возможности по снабжению мясокомбината собственным сырьем, вместе обсудим экономику процесса», — написал губернатор округа.

Olenina-nao.ru Продукция АО «Мясопродукты»

Он напомнил, что в НАО есть убыточные молочные фермы, транспортировка мяса для которых может быть перспективным направлением.

«А для некоторых предприятий это может стать просто спасением. Дал коллегам время подумать над идеей», — написал Цыбульский.