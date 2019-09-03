Калуга, 3 сентября, 2019, 17:25 — ИА Регнум. В день памяти о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане, во всех храмах и монастырях Калужской епархии совершены заупокойные литии о всех «по злой человеческой воле невинно убиенных». Об этом 3 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии,

Admoblkaluga.ru Митинг памяти Беслана в городе Сухиничи.

В Калуге жертв Бесланской трагедии и других террористических актов вспоминали на траурном митинге у монумента «Журавли». Вечером горожан и гостей областного центра ждут на патриотической акции «Свеча памяти», где будет объявлена Минута молчания.

«Мы молимся о том, чтобы были помянуты все, пострадавшие 15 лет назад в этой трагедии. И молимся о детях, погибших тогда, потому что дети — это самое святое, что у нас есть. Также мы молимся и о том, чтобы впредь не происходило таких трагических событий», — заявил ГТРК «Калуга» настоятель храма Богоявления Господня Максим Коновалов.

3 сентября в России стало Днём солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. Тогда погибли более 300 человек, из которых 186 — дети.