Калужане почтили память жертв трагедии в Беслане
Калуга, 3 сентября, 2019, 17:25 — ИА Регнум. В день памяти о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане, во всех храмах и монастырях Калужской епархии совершены заупокойные литии о всех «по злой человеческой воле невинно убиенных». Об этом 3 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии,
В Калуге жертв Бесланской трагедии и других террористических актов вспоминали на траурном митинге у монумента «Журавли». Вечером горожан и гостей областного центра ждут на патриотической акции «Свеча памяти», где будет объявлена Минута молчания.
3 сентября в России стало Днём солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. Тогда погибли более 300 человек, из которых 186 — дети.