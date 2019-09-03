Волгоград, 3 сентября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Сборы по общевойсковой интенсивной подготовке с элементами курса выживания прошли военнослужащие по контракту на базе железнодорожного батальона Южного военного округа в Волгоградской области. В учениях задействовали более 100 человек, они месяц посвятили практическим занятиям и совершили 25-километровый марш-бросок по пересеченной местности в полной выкладке, сообщили 3 сентября в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Пресс-служба Министерства обороны РФ Военнослужащие на учениях

Военнослужащих обучили основным общевоинским специальностям, они прошли обкатку танками, метали учебные противотанковые гранаты, преодолевали огненно-штурмовую полосу с 15 препятствиями. Контрактников научили готовить пищу в полевых условиях, охранять и оборонять лагерь, все они сдали экзамен по оказанию первой медицинской помощи с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.

По данным Минобороны РФ, в 2019 году в Волгограде пройдут курсы выживания три тысячи военнослужащих разных видов и родов войск.