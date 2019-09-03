Санкт-Петербург, 3 сентября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Одновременно с открытием новых станций Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена, которое назначено на 11:00 мск в четверг, 5 сентября, начнется движение по новому автобусному маршруту № 330. Он доставит к метро жителей пригорода.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус в Петербурге

Как сообщили ИА REGNUM в петербургском «Пассажиравтотрансе», автобусы будут следовать от Оборонной улицы города Колпино до станции метро метро «Шушары» и обратно. Они призваны обеспечить связь с новой станцией метро Фрунзенского радиуса.

В будние дни по маршруту № 330 будут курсировать 10 автобусов; в выходные — шесть машин. Плановые интервалы движения составят 11 минут в утренний час пик; 12−15 минут в вечерний час пик.

До станции «Шушары» можно будет добраться и на автобусе № 197 «Звездная ул.» — «Звездная ул.» кольцевой». В трассу этого маршрута будет включен заезд к станции метро «Шушары».

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Напомним, 5 сентября открываются станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на пятой (фиолетовой) ветке Петербургского метрополитена.