Ставрополь, 3 сентября, 2019, 17:08 — ИА Регнум. Самая низкая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России зафиксирована в первом полугодии 2019 года в Северо-Кавказском федеральном округе. Жители региона получают в среднем 28 262,9 рубля. Такие данные 3 сентября привело управление Росстата по СКФО.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

При этом среди всех субъектов Северного Кавказа больше всех в среднем получают жители Ставропольского края, который занял 60-е место в РФ по величине зарплаты. Хуже всех результаты у Карачаево-Черкесии, опустившейся на 82-е место в России. В этой республике по сравнению с тем же периодом 2018 года не только не произошло роста зарплат, но и отмечено их падение на 0,6%.

В номинальном исчислении регионы СКФО расположились в рейтинге по величине зарплат следующим образом: Ставропольский край — 30 423,4 рубля, Ингушетия — 27 941,2, Северная Осетия — 27 841, Кабардино-Балкария — 27 315,3, Чечня — 26 529,4, Дагестан — 26 553, Карачаево-Черкесия — 26 070,6.

Отметим, что в целом по России в первом полугодии 2019 года среднемесячная заработная плата работников составила 46 210,2 рубля. Увеличение по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 7,1%. При этом самая высокая заработная плата зафиксирована в Центральном федеральном округе — 58 832,3 рубля.