Архангельск, 3 сентября, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Личный духовник предстоятеля Русской православной церкви схиархимандрит Илий (Ноздрин) прибыл в Архангельск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Архангельской митрополии.

Arh-eparhia.ru Схимандрит Илий (Ноздрин) в Ильинском кафедральном соборе Архангельска

Сегодня духовный наставник патриарха сослужил митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу, освобожденному 30 августа от управления Архангельской митрополией, в Ильинском кафедральном соборе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, владыка Даниил руководил работой Архангельской митрополии 9 лет. Новым главой церковного ведомства решением Синода РПЦ назначен епископ Волгодонский и Сальский Корнилий.

Справка:

Схиархимандрит Илий (Ноздрин Алексей Афанасьевич) родился в 1932 году в Орловской области в крестьянской семье. Его отец скончался в госпитале после боевого ранения в 1942 году, мать вырастила четверых детей одна.

В 1949 году закончил среднюю школу в родном селе. Служил в армии. В 1955—1958 годах обучался в машиностроительном техникуме в Серпухове. По окончании учебы по распределению направлен в город Камышин Волгоградской области. Там он принял решение посвятить жизнь служению Церкви, поступил в духовную семинарию Саратова.

После закрытия Саратовской семинарии в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. Во время обучения митрополитом Никодимом (Ротовым) пострижен в монашество с именем Илиан в честь одного из сорока мучеников Севастийских.

В 1966 году поступил в Псково-Печерский монастырь, где нес послушания в течение десяти лет.

С 1976 года нес иноческое послушание в русской Афонской Свято-Пантелеимоновой обители.

В конце 1980-х годов направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Здесь принял постриг в великую схиму с именем Илий в честь другого Севастийского мученика. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь.

В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. На Пасху 4 апреля 2010 года возведен в сан схиархимандрита.