Москва, 3 сентября, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Цифровой ключ, который позволит дешифровать результаты экспериментального электронного дистанционного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, будет разделен на семь частей, у каждой из которой будет собственный хранитель. Соответствующее решение было принято 3 августа на заседании Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов вынес на голосование правила обращения с цифровым ключом, который используют для подсчёта голосов при экспериментальном электронном дистанционном голосовании, которое состоится 8 сентября на выборах в Мосгордуму. В целях обеспечения безопасности цифровой ключ, который дешифрует данные о том, за какого кандидата тот или иной гражданин, разделят на семь частей. Каждую из семи частей передадут определённому лицу из числа представителей ЦИК, МГИК, движения «Голос», членов Совета по правам человека при президенте РФ и три выдадут председателям участковых избирательных комиссий, где пройдёт эксперимент с электронным голосованием.

В день голосования в 20:30 хранители частей цифрового ключа передадут цифровые коды в МГИК на флешке в запечатанном конверте. В присутствии наблюдателей конверты будут вскрыты и каждая из частей через определённое программное обеспечение будет объединена с остальными в единое целое — цифровой ключ, который расшифрует результаты электронного голосования.

Во время обсуждения этой процедуры у членов МГИК возник вопрос относительного непредвиденных обстоятельств, например, потери одной из семи частей ключа.

«Можно собрать ключ из неполного количества частей. Минимальное количество частей — четыре», — ответил Ермолов.

«Настолько все демократично», — восхитился председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.