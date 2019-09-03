Москва, 3 сентября, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов рассказал о результатах исследования международной группы Euromonitor, в котором сравниваются расходы жителей крупнейших столиц мира.

Дарья Антонова ИА REGNUM Торговый центр

По его словам, Москва по уровню потребительских расходов находится в середине списка мегаполисов. При этом за последние годы москвичи увеличили расходы на досуг и отдых на 10,7%. Такая динамика сопоставима с тратами жителей Парижа (10,3%) и Токио (9,7%).

В структуре расходов доля досуга у москвичей составляет 6,5%, что выше Пекина, Дели, Стамбула или Рио-Де-Жанейро, но ниже европейских столиц, Токио и Нью-Йорка.

А вот на транспорт и жильё москвичи тратят меньше, чем жители других мегаполисов.