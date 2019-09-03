Вашингтон, 3 сентября, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Руководство американского кабельного телеканала USANetwork объявило о продлении криминальной драмы «Королева Юга» на пятый сезон. Сообщение было опубликовано на официальном сайте телекомпании.

Цитата из т/с «Королева Юга». 2016. США

Главную роль в сериале сыграла Элис Брага. Кроме того, к числу исполнительных продюсеров картины Дайлену Родригезу и Бену Лобато в рамках пятого сезона присоединится Дэвид Френдли.

На сегодняшний день каждый эпизод четвертого сезона посмотрело в среднем 911 тысяч человек.