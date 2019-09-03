Ярославль, 3 сентября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области внес в областную думу проект закона о прожиточном минимуме пенсионера в регионе на 2020 год. Он составит 8646 рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Прожиточный минимум на 2019 год был установлен областной думой в конце 2018 года и составлял 8163 рубля. До этого он не менялся два года. Тогда власти уверяли, что предметы первой необходимости для пенсионеров не подорожали, а подешевели.

Однако фактически уже во втором квартале 2019 года указом губернатора прожиточный минимум был установлен на уровне 8611 рублей.

Таким образом этот показатель в следующем году вырастет, но незначительно. Прожиточный минимум пенсионера влияет на сумму минимальной пенсии. Пенсионный фонд компенсирует разницу между назначенной пенсией и прожиточным минимумом.