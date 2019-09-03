Вашингтон, 3 сентября, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Частная католическая школа в Нэшвилле удалила книги о Гарри Поттере из своей библиотеки, заявив, что в них содержатся «настоящие проклятия и заклинания, которые при чтении человеком рискуют вызвать злых духов». Об этом сообщает издание The Tennessean.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти». реж Дэвид Йейтс. 2010. Великобритания, США Заклинания

Пастор католической школы Святого Эдварда, которая обучает детей дошкольного возраста, отправил родителям школьников письмо, содержащее негативную критику серии Джоан Роулинг. В своем обращении пастор апеллировал к личному общению с практикующими экзорцистами, которые и порекомендовали удалить книги из библиотеки.

Ребекка Хаммел, заведующая школами католической епархии Нэшвилла, комментируя ситуацию, сказала, что действия пастора вполне уместны, потому что «каждый пастор имеет канонические полномочия принимать такие решения для своей приходской школы».